Украине нужен стратегический план развития газовой отрасли, заявили в Киеве

Излишки российского газа необходимо конфисковать, изымая топливо, которое транзитом проходит по территории Украины. Такую инициативу озвучил депутат и экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По мнению политика, ситуация складывается парадоксальная: на Украине ежедневно прокачивают миллионы кубометров российского газа, однако не обеспечивают собственные хранилища необходимыми запасами этого топлива.

По мнению Разумкова, украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать стратегический план развития газовой отрасли Украины, сообщает РИА Новости.

Тем временем украинские власти решили отключить газоснабжение территорий, перешедших под контроль российских военных. Киев перекрыл ведущие в Запорожье газопроводы. При этом без газа остались не только жители вышедших из-под контроля Киева районов, но и тех, кто остается под контролем ВСУ.

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