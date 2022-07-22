Сенатор Морозов: в Европе опасаются новой революции

Протесты могут начаться уже в сентябре

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию в Европе. Доведет ли санкционная политика Европу до политического кризиса? Насколько закономерны отставки премьер-министров Британии и Италии, а также падение рейтингов президента Эммануэля Макрона и канцлера Олафа Шольца? Способны ли нынешние западные лидеры найти выход из санкционного тупика? Грозят ли странам Европы массовые протесты из-за ухудшения жизни людей? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил сенатор Игорь Морозов.

"Это не техническая смена политической элиты. Те, кто продавливал американские решения по санкциям и выступил против спецоперации, они сегодня страдают больше всех. Они опасаются новой революции. Протесты по всей Европе могут начаться уже в сентябре. Во Франции Макрон потерял большинство в парламенте. Эта волна будет продвигаться дальше по всем странам. Будущее будет непростым для европейцев", - сказал эксперт.

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