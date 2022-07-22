Британским военным запретили обращаться к проституткам за границей

За это грозит увольнение

Падает обороноспособность, британская армия теряет боевой дух, деньги уходят налево. Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес бьёт тревогу. Британские солдаты слишком много денег тратят на женщин с низкой социальной ответственностью за рубежом. У военных разговор короткий – никаких дискуссий, только приказ.

"Военнослужащим запрещено платить за проституток, находясь за границей. Министерство обороны Великобритании пытается бороться с неприемлемым сексуальным поведением своих военных", - заявил Уоллес.

Вот это импортозамещение. Да ведь и своим, местным, проституткам обидно, когда деньги налево уходят, да и по бюджету королевства удар. Как сказано в приказе, за транзакционный секс за рубежом – увольнение. Теперь бравый пехотинец или пучеглазый морячок Её Величества должен стиснуть зубы и ждать возвращения на родину из загранкомандировки. Желающих служить, говорят, может поубавиться.

В Штатах число призывников тоже падает. Но там своя история. Пентагон решил привлечь новобранцев под свои знамёна и наснимал мультиков, до чего же хорошо в армии служить. Персонажи там всех оттенков кожи, иммигранты, одна героиня томно созналась, что выросла в ЛГБТ-семье, куда ж без этого.

В тренде сейчас толерантность и инклюзивность, которую можно трактовать и так – принимаем кого угодно. Пентагон с гордостью отчитался: "Эти работы разительно отличаются от наших предыдущих кампаний как в визуальном плане, так и по стилю повествования".

А в ролике ЦРУ инклюзивности с толерантностью бьет через край.

"Я цисгендерный миллениал, с диагностированным генерализованным тревожным расстройством",- говорит героиня ролика.

Американский сенатор Тед Круз задает вопрос: вы там все ориентацией и расстройствами хвалитесь, а работать по профилю вы вообще способны?

"Мне не нужно, чтобы у Джеймса Бонда или Джейсона Борна было тревожное расстройство. Мне нужно, чтобы они могли выяснить, кто террорист, и успеть его обезвредить", - заявляет Круз.

Круза, конечно, сразу объявили предателем, врагом ЛГБТ, а политкомитет американских ветеранов заявил, что сенатор вообще за русских. А страшнее быть ничего не может.

В Канаде военным разрешили носить женскую одежду и делать маникюр, Джо Байден ещё в прошлом году разрешил служить в армии трансгендерам. И вот тут могут возникнуть проблемы – если британским солдатам разрешили обращаться к услугам хотя бы своих, местных, женщин с низкой соцответственностью, куда податься бедному американскому трансгендеру в форме? Кому честь отдать? И как они вообще различают, рядовой Джонс – это он или уже она? Трудно служить, когда в действительности всё не так как на самом деле.

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