Приднестровье подтвердило намерение присоединиться к России

В непризнанном государстве проводили референдум по этому вопросу

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Политик напомнил о результатах референдума, который проводился в Приднестровье в 2006 году, сообщает РИА Новости. Тогда на вопрос о поддержке курса на независимость ПМР и последующее свободное присоединение к Российской Федерации положительно ответили 97,1% участников плебисцита.

Независимость Приднестровья является его безусловным приоритетом, заявил Игнатьев. По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить".

При этом глава МИД Приднестровья подчеркнул, что непризнанная республика не будет принимать никаких решений в ущерб своему полумиллионному населению и намерена действовать прагматично и честно.

На территории Приднестровья находятся миротворческий контингент России. После начала спецоперации России на Украине ситуация в Приднестровье обострилась. Со стороны Украины участились провокации и возросла угроза военного вторжения. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала к выводу российских войск из Приднестровья и предложила использовать для этого платформу ООН.

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