Опубликовано видео ударов ТОС "Солнцепек" по позициям ВСУ

Российские военные уничтожили склады с боеприпасами и укрепленные опорные пункты противника

Наши расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк" в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили склады с боеприпасами и укрепленные опорные пункты противника. Кадры боевой работы подразделений Западного военного округа публикует Минобороны.

Наши бойцы ведут стрельбу с применением современных компьютерных систем. Корректировку огня проводят с помощью беспилотников. "Солнцепёк" предназначен для поддержки пехоты и танков, а также поражения любых огневых позиций противника, вывода из строя бронетехники. 24 термобарических снаряда поражают врага на площади 40 тысяч квадратных метров.

"Данный снаряд с помощью химической реакции создает избыточное давление, температуру под 3 тысячи градусов, которая проникает в любую щель, которая была оставлена", - рассказал Иван, заместитель командира тяжелого огнеметного взвода.

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