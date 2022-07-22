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Минобороны рассказало о мужестве российских военных в зоне спецоперации

09:10
  • пятница
  • 22 июля 2022

Отличились Михаил Малютин и Нурлан Карымбаев

Минобороны рассказало о мужестве и отваге наших военных в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Михаил Малютин при развертывании станции связи в отдалении от наших основных позиций обнаружил хорошо вооруженных украинских диверсантов и принял решение дать им бой. Группа националистов была полностью уничтожена.

Старший лейтенант Нурлан Карымбаев со своим подразделением ликвидировал 20 боевиков и 4 автомобиля с установленными на них минометами и пулеметами. И таким образом сорвал готовящиеся провокации радикалов в отношении наших колонн.

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Михаила Алёхина уничтожил замаскированную в жилом секторе вражескую бронемашину, а затем автомобиль с боеприпасами. Несмотря на повреждение танка, при минометном обстреле Алехин и его товарищи не покинули поле боя, и нанесли противнику серьезный урон.

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