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В Госдуме предложили ввести трудовую льготу для именинников

09:18
  • пятница
  • 22 июля 2022

В день рождения предлагают сокращать рабочий день

Работникам, день рождения которых приходится на рабочий день, нужно дать право на трудовую льготу — сокращать продолжительно рабочего дня на час. Такую инициативу в пятницу, 22 июля, выдвинул депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Парламентарий в обращении к главе Минтруда Антону Котякову напомнил, что в соответствии с Трудовым кодексом России продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, сообщает RT.

Однако для работников, празднующих день рождения, такая трудовая льгота не предусмотрена.

Депутат предложил изучить целесообразность внесения поправок в трудовое законодательство, чтобы в свой день рождения россияне имели право на сокращенный на час рабочий день или смену. Это позволило бы именинникам подготовиться к празднованию дня рождения.

Трудовой кодекс РФ устанавливает категории граждан, которые могут претендовать на сокращенную продолжительность рабочего времени. Однако именинники в этот перечень не входят.

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