Москвичам пообещали спасение от "несусветной жары"

Аномальные температуры в Центральной России не ожидаются

В центральной части России с пятницы начнет меняться погодный режим, температура воздуха будет расти. Однако бояться аномальной жары по примеру той, что охватила Европу, не стоит, рассказал в пятницу, 22 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пообещал, что "несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет", вместо нее ожидается "хорошая летняя погода".

В пятницу температура будет составлять 25-27 градусов, в субботу — 27-29 градусов, в воскресенье — 28-30 градусов.

Вильфанд также рассказал, что хотя из-за недавних дождей июль в Московском регионе мог показаться слишком дождливым, в действительности пока выпало лишь 40% месячной нормы осадков, сообщает ТАСС.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода вернется в Москву в выходные дни, столбики термометров будут показывать около 30 градусов. При переменной облачности в выходные дни существенных осадков не ожидается.

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