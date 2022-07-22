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Минобороны открыло мультимедийный раздел "Из пепла Украину возродив"

10:01
  • пятница
  • 22 июля 2022

Ведомство напомнило, как республику восстанавливали после ухода фашистов

Новый мультимедийный раздел "Из пепла Украину возродив", посвященный восстановлению народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны, появился на сайте Минобороны.

С 1941 по 1944 годы фашисты разрушили 700 украинских городов, 28 тысяч сёл, уничтожили 16 тысяч промышленных предприятий, почти все колхозы. Они вывезли в Германию 12 миллионов тонн сельхозпродукции. Народное хозяйство республики восстанавливали всем Советским Союзом. Начали сразу после изгнания оккупантов. Огромную помощь оказывала Красная Армия. Бойцы возрождали заводы, выделяли технику и горюче-смазочные материалы, работали в полях, передали жителям тонны продовольствия. Все эти рассекреченные документы призваны защитить историческую правду и пресечь фальсификации и попытки пересмотра итогов Великой Отечественной войны.

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