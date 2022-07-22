Горбатый кит проглотил туристок у берегов Калифорнии

Момент попал на видео

Новая фобия для любителей водных видов спорта. У побережья Калифорнии двое девушек, катавшиеся на каяке, едва не стали обедом для горбатого кита, который охотился на стаю рыб.

Морской гигант неожиданно вырвался из глубин точно в том месте, где проплывала лодка - женщины оказались в его пасти. Этот момент попал на видео не только очевидцев, но и самих девушек. К счастью, обошлось без жертв, люди пришлись не по вкусу киту, и через несколько секунд он их выплюнул.

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