Запрет на полеты на юг России продлили до 30 июля

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам

Росавиация продлила режим ограничений на полеты авиакомпаний в 11 аэропортов юга и центральной части России. Он будет действовать до 30 июля.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Полеты авиакомпаний в города южных и центральных российских регионов ограничены с 24 февраля. Запрет касается аэропортов Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Элисты, Ростова-на-Дону, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка.

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