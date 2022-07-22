Собянин пригласил москвичей и гостей города посетить сады "Цветочного джема"

Фестиваль пройдет на 27 площадках

В Москве сегодня открывается фестиваль "Цветочный джем". Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте пригласил горожан и гостей города посетить сады фестиваля.

Мэр рассказал, что для создания площадок "Цветочного джема" специально привезли порядка 100 тысяч растений.

"На фестивальных площадках можно увидеть лучшие цветочные композиции прошлых лет.

Кроме того, ландшафтные дизайнеры создали для москвичей и гостей столицы новые оригинальные работы: цветочные арки, тропические "острова", висячие и водные сады. Всего - 27 садов и цветочных композиций, от которых невозможно оторвать глаз. Каждая фестивальная площадка – произведение искусства", - написал Собянин.

Фестиваль садов "Цветочный джем" продлится до 11 сентября.

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