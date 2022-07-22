Названы три заблуждения Запада о России

Обозреватель Die Welt Жак Шустер призвал западных политиков посмотреть правде в глаза

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер назвал три главных заблуждения Запада о России.

"Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии", - считает автор статьи.

Он обратил внимание на обратный эффект санкций. "Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", - констатировал Шустер.

По его мнению, президент России Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени. "Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию", — уверен обозреватель (цитата по РИА Новости).

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