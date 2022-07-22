ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы три заблуждения Запада о России

11:46
  • пятница
  • 22 июля 2022

Обозреватель Die Welt Жак Шустер призвал западных политиков посмотреть правде в глаза

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер назвал три главных заблуждения Запада о России.

"Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии", - считает автор статьи.

Он обратил внимание на обратный эффект санкций. "Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются", - констатировал Шустер.

По его мнению, президент России Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени. "Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию", — уверен обозреватель (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.