Россия объявила недружественными еще пять стран

Список может расшириться

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, пополнив его еще пятью странами.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Уточняется, что список недружественных стран не окончательный и может расширяться.

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