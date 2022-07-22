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Россия объявила недружественными еще пять стран

10:26
  • пятница
  • 22 июля 2022

Список может расшириться

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, пополнив его еще пятью странами.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Уточняется, что список недружественных стран не окончательный и может расширяться.

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