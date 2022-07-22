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Появилось видео последствий удара ВСУ по школе в Херсонской области

11:55
  • пятница
  • 22 июля 2022

От здания остались только стены

ВСУ возобновили обстрелы Донецкой республики. Атакам подверглись Петровский район столицы и Доломитное. Националисты вели огонь из артиллерии натовского калибра. Между тем, российские военные при помощи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожают склады с боеприпасами и опорные пункты противника. Также Минобороны показало кадры работы наших истребителей.

Ещё недавно в этой школе в селе Раковка Херсонской области Сергей работал учителем физкультуры. Крыша обвалилась, классы засыпаны строительным мусором. Несколько точных попаданий, и от здания остались только стены. ВСУ целенаправленно стреляли в школу, считают учителя. Из-под обломков пытаются извлечь хоть какие-то сохранившиеся памятные вещи.

Сильному обстрелу подвергся и город Ясиноватая в Донецкой области. В нескольких зданиях взрывной волной выбиты стёкла. Один жилой дом украинские боевики сравняли с землёй. Пострадали два человека.

Сейчас одна из главных задач союзных сил -  жёстко пресекать обстрелы мирных городов. Подавлять огневые точки противника. Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" быстро занимает позицию для нанесения удара. Считанные секунды для наведения, команда "Залп", выстрел - и вот уже укреплённый опорный пункт ВСУ больше не представляет угрозы.

"Данный снаряд с помощью химической реакции создаёт избыточное давление, температуру под 3000 градусов, которая проникает в малейшую щель, которая была оставлена. Особенно интересна работа ночью бывает. Когда мы едем в принципе почти вслепую, работаем только по приборам. И там приходится действовать ещё более профессионально", - заявил Иван, заместитель командира тяжелого огнеметного взвода.

К вылету готовятся ударные истребители Су-35. На лётчиках лежит большая ответственность – необходимо лишить противника связи и средств противовоздушной обороны. Однако задачи могут поменять в любую секунду, рассказывают члены экипажа. Ведь именно пилотная группа передаёт самые точные разведывательные данные. Зачастую именно по ним приходится работать в первую очередь. Кроме того, в небе могут появиться истребители врага. В таком случае решение принимают незамедлительно.

Выстоять перед таким натиском противник не в состоянии. Поэтому боевики быстро покидают свои позиции. Но практически всегда за собой оставляют минное поле, на котором могут погибнуть и мирные жители. Поэтому каждый освобождённый район сначала тщательно исследуют сапёры, лишь потом территория признаётся безопасной и свободной от националистов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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