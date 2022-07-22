Лавров: обвинения России в "экспорте голода" абсолютно беспочвенны

По мнению главы МИД России, таким образом Запад и Украина хотят переложить ответственность

Правительство России расширило список недружественных стран. В число государств, занявших враждебную позицию по отношению к нашим дипмиссиям, вошли ещё Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

В Москве ограничили количество сотрудников, которых посольства и консульства недружественных государств могут принимать на работу в России. Причём, Словении и Хорватии в этом праве вообще отказано. Напомню, в мае подобные ответные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.

Тем временем наша страна продолжает укреплять сотрудничество с Африканским континентом. Этой теме посвящена статья Сергея Лаврова. Она вышла сегодня сразу в четырёх ведущих изданиях Египта, Конго, Эфиопии и Уганды. Глава российского МИД подчеркнул: Москва с уважением относится к позиции государств, которые в условиях жёсткого давления со стороны США проводят независимую политику и не присоединились к антироссийским санкциям. Лавров заверил: наша страна не бросит африканских партнёров перед лицом энергетического и продовольственного кризиса, в котором Запад безосновательно обвиняет Москву.

"Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей. Спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны. Общеизвестно, что ещё в период "коронакризиса" коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Западные санкции, введённые против России в последние месяцы, дополнительно обострили негативные тенденции", - пишет Лавров.

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