ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: обвинения России в "экспорте голода" абсолютно беспочвенны

12:06
  • пятница
  • 22 июля 2022

По мнению главы МИД России, таким образом Запад и Украина хотят переложить ответственность

Правительство России расширило список недружественных стран. В число государств, занявших враждебную позицию по отношению к нашим дипмиссиям, вошли ещё Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

В Москве ограничили количество сотрудников, которых посольства и консульства недружественных государств могут принимать на работу в России. Причём, Словении и Хорватии в этом праве вообще отказано. Напомню, в мае подобные ответные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.

Тем временем наша страна продолжает укреплять сотрудничество с Африканским континентом. Этой теме посвящена статья Сергея Лаврова. Она вышла сегодня сразу в четырёх ведущих изданиях Египта, Конго, Эфиопии и Уганды. Глава российского МИД подчеркнул: Москва с уважением относится к позиции государств, которые в условиях жёсткого давления со стороны США проводят независимую политику и не присоединились к антироссийским санкциям. Лавров заверил: наша страна не бросит африканских партнёров перед лицом энергетического и продовольственного кризиса, в котором Запад безосновательно обвиняет Москву.

"Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей. Спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны. Общеизвестно, что ещё в период "коронакризиса" коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Западные санкции, введённые против России в последние месяцы, дополнительно обострили негативные тенденции", - пишет Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.