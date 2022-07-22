В Сочи спасли жизнь детенышу мини-кенгуру

В семье Абрамовичей Юпика приняли как родного

Семья из Сочи спасла жизнь детенышу мини-кенгуру. Приемные родители выхаживают его с пеленок и относятся не как к питомцу, а как к новорожденному. Не спят ночами, кормят по часам, учат ходить, играют и успокаивают, как ребенка. Но главное - вовремя согревают, иначе малыш может погибнуть. Почему настоящая мать бросила кенгуренка и как отказник освоился у новой родни?

Подробности смотрите в репортаже Оксаны Коваленко.

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