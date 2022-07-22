Опубликовано видео из охваченных огнем российских регионов

Наиболее сложная ситуация - в Хабаровском крае и Якутии

В российских регионах идёт борьба с природными пожарами. За сутки удалось ликвидировать 26 возгораний. Но ситуация остаётся сложной - пламенем охвачено свыше 29 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация - в Хабаровском крае и Якутии.

То пожары, то потопы. Дорожная инфраструктура в Приморье не выдерживает. Между селами Крыловка и Большие ключи обрушился мост над рекой Малая Березовка. ЧП произошло, когда по мосту ехал лесовоз.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС пользуются хорошей погодой. Стараются обойти как можно больше домов, чтобы напомнить людям о бдительности. Профилактическую работу ведут даже на острове Большой Уссурийский.

Расклеивают памятки возле магазинов и у остановки речного трамвайчика. И уточняют - разведение огня категорически запрещено даже для приготовления еды. За нарушение этих требований предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей. В регионе сейчас бушуют сильные лесные пожары. В огне - около 9 гектаров.

Сложной остается ситуация и в Якутии. В тайге без парашютистов-десантников "Авиалесоохраны" не справиться никак. Прыгают в лес - прямо к очагу пожаров.

"Здесь очень труднодоступная местность. Дорог нет, техники нет. Соответственно приходится работать вручную. Доставка только авиацией. И из инструментов - лопата и ранцевый огнетушитель", - говорит Николай Ведерников, инструктор десантно-пожарной группы ФБУ "Авиалесоохрана".

Но в якутских хвойных лесах наполнить рюкзак водой - тоже большая проблема. Поблизости нет больших водоемов. Только болота.

"Приходится тушить ранцевыми огнетушителями, таская на себе болотную жижу", - рассказал Степан Канзычаков, инструктор десантно-пожарной группы ФБУ "Авиалесоохрана".

Чтобы хоть как-то облегчить труд десантников, в ход идут и взрывчатые материалы. Судя по прогнозам погоды, в ближайшие дни передышки у сотрудников "Авиалесоохраны" не предвидится. Жара в регионе усилится и столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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