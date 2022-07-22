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В Израиле человека засосало в провал под бассейном

12:13
  • пятница
  • 22 июля 2022

Шумная вечеринка обернулась трагедией

В Израиле шумная вечеринка у бассейна обернулась трагедией. В самый разгар веселья вода вдруг стала уходить, затягивая в воронку надувные игрушки и даже отдыхающих. Как оказалось, дно бассейна в одном из частных владений обвалилось, образовалась дыра. В настоящий подземный тоннель буквально засосало двоих мужчин. Одного из них удалось спасти в последний момент. А другой гость погиб. Его тело обнаружили только спустя несколько часов после инцидента. Причины произошедшего сейчас выясняют.

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