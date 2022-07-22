Россиянка Анна Кикина полетит в космос на корабле Crew Dragon в сентябре

Россиянка - участница программы перекрёстных запусков на МКС

Нештатные ситуации, научные и медицинские эксперименты - всё как будет за пределами земного тяготения. Сегодня в подмосковном Звёздном Городке - большой и очень важный экзамен. Сдаёт его единственная в отряде женщина-космонавт Анна Кикина перед своим первым полётом. Россиянка - участница программы перекрёстных запусков на МКС, она отправится на американском корабле Crew Dragon.

На экзаменационную тренировку перед первым в её жизни космическим стартом Анна Кикина прибыла одна. Уже осенью единственной женщине в российском отряде космонавтов предстоит отправиться на МКС на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

"Я проходила подготовку, как член экипажа. Вся работа, связанная с внутренней деятельностью в корабле, с контролем автоматического полета и включением в случае нештатных ситуаций, проведена на земле", - рассказывает Анна Кикина.

Первый полет российского космонавта на американском космическом корабле откроет программу перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA. В свою очередь, на российском Союзе МС-22 вместе с космонавтами Сергеем Прокофьевым и Дмитрием Петеленым на орбиту отправится американский астронавт Франциско Рубио

"Цель этого соглашения - в случае нештатных ситуаций, связанных с переносом запуска, чтобы на борту был космонавт и астронавт НАСА, чтобы могли работать и обслуживать собственный сегмент", - объясняет инструктор-космонавт-испытатель, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда космонавтов Олег Коненко.

Анна Кикина работала радиоведущей в Горно-Алтайске. В 2012-м году по итогам первого открытого конкурса для молодёжи, организованного Роскосмосом, стала кандидатом в космонавты-испытатели. После курса спецподготовки девушку уже зачислили в отряд.

Экзамен проходит на учебной копии российского сегмента орбитальной станции. Комплексный тренажер создан в полноразмерном масштабе и практически не отличается от оригинала. С его помощью во время экзамена инструкторы Центра подготовки космонавтов будут моделировать для экипажа различные нештатные ситуации. Задача Анны Кикиной, которая сегодня работает одна, - их обнаружить и устранить.

Экзаменационный билет достался не из простых, поговаривают в Центре подготовки. Здесь за свою студентку все держат кулачки.

"Техническое обслуживание, как штатная работа с пультами, научные эксперименты, медицинские эксперименты, всё что может встретиться реально на борту", - говорит начальник первой лаборатории 11-го отдела комплексной подготовки российского сегмента МКС Михаил Анацкий.

Впрочем, в том, что с заданиями Анна справится, ни у кого нет сомнений. После она отправится в США, где продолжит подготовку к полету на Crew Dragon вместе с астронавтами НАСА Николь Мэнн и Джошем Кассада, а также астронавтом Японского космического агентства Коичи Ваката. Запуск корабля с мыса Канаверал намечен на сентябрь. Российский "Союз МС-22" также отправится на МКС в сентябре.

Татьяна Сидорова, Андрей Талалай, Сергей Волошин, Анна Липартия. "ТВ Центр.

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