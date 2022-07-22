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Россияне рассказали, на что государству следует тратить бюджетные деньги

10:36
  • пятница
  • 22 июля 2022

В ходе опроса чаще всего называли социальную сферу

Среди государственных расходов на первом месте должны стоять траты на образование и здравоохранение, считает большинство участников опроса, который провела компания SuperJob. За то, чтобы на первом месте среди государственных расходов были затраты на образование высказались 53% респондентов, здравоохранение на первое место поставил 51% опрошенных.
Профицит бюджета России составил около 1,4 трлн рублей

Около трети участников посчитали, что в приоритете должны быть поддержка национальной экономики (32%) и расходы на социальную политику (30%).

Четверть респондентов уверена, что в первую очередь в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. По 22% опрошенных приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону.

15% считают, что тратить государственные средства нужно на охрану окружающей среды, 5% на первое место поставили культуру, кинематографию и СМИ, сообщает РБК.

Ранее президент России обсудил образование с членами правительства. Владимир Путин отметил, что последнее время популярностью среди абитуриентов пользуется не только специализации, связанные с юриспруденцией и экономикой, но и с инженерной сферой и IT технологиями.

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