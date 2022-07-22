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В Думе предложили урезать отпуска депутатам и чиновникам

10:55
  • пятница
  • 22 июля 2022

Инициативу выдвинул спикер нижней палаты парламента

Отпуска депутатов и других государственных служащих следует сократить до минимума в 28 календарных дней вместо полагающихся в настоящее время 42 дней. С такой инициативой в пятницу. 22 июля, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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По мнению политика, "правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу".

Володин напомнил, что "у политиков отпусков не бывает", и посоветовал брать пример с российского президента Владимира Путина, который "всегда на работе".

Законодательное оформление этого предложения потребовало бы поправок в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", сообщает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск. Представитель Кремля напомнил, что "таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет".

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