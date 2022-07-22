Собянин поздравил московских школьников с победой на "Большой перемене"

34 ученика показали отличное умение работать в команде

Москва стала лидером по числу победителей всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5-7 классов.

"34 ученика столичных школ показали отличное умение работать в команде при решении различных кейсов. Отмечу, что 14 наших школьников победили в этом конкурсе уже во второй раз", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в VK.

Участие в конкурсе помогает молодым людям проявить таланты и определиться с будущей профессией.

"Хороший старт, ребята, поздравляю с успехом", - подчеркнул Собянин.

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