Собянин поздравил московских школьников с победой на "Большой перемене"

34 ученика показали отличное умение работать в команде
Москва стала лидером по числу победителей всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5-7 классов.
"34 ученика столичных школ показали отличное умение работать в команде при решении различных кейсов. Отмечу, что 14 наших школьников победили в этом конкурсе уже во второй раз", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в VK.
Участие в конкурсе помогает молодым людям проявить таланты и определиться с будущей профессией.
"Хороший старт, ребята, поздравляю с успехом", - подчеркнул Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"