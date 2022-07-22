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Дело о халатности открыли после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

11:10
  • пятница
  • 22 июля 2022

Обезьяна увидела в малышке конкурентку

В Мытищах возбудили уголовное дело по факту халатности из-за нападения обезьяны на ребенка.

Инцидент произошел накануне в деревне Терпигорьево. Обезьяна из вида "матабеев" сбежала из частного зоопарка и напала на двухлетнюю девочку, приехавшую из Харькова. На опубликованном в соцсетях видео можно заметить, как обезьяна набросилась ребенка, а родители пытаются отцепить агрессивное животное.

Девочка сильно пострадала. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Врачи прооперировали пострадавшую, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что причина агрессивного поведения может крыться в стрессе и слабой социализации животного. Не исключено также, что обезьяна могла принять маленького ребенка за "конкурентку".

"Маленьких детей обезьяны воспринимают как себе подобных и пытаются с ними конкурировать и показать, кто здесь главный", - сообщил он "Московскому комсомольцу".

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