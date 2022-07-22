Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Миланы Добышевой

У девочки - церебральный паралич

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение трехлетней Миланы Добышевой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У малышки - церебральный паралич. Девочка не ходит. Её мышцы находятся в гипертонусе, из-за этого деформированы позвоночник, стопы и суставы. Изменения усиливаются по мере роста, несмотря на интенсивную ежедневную реабилитацию. Чтобы снять постоянное напряжение мышц, Милане необходимо провести дорогостоящую операцию. Но лечение стоит свыше трёх миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от родителей Миланы:

"Мы от всего сердца ходим поблагодарить вас за то, что вы помогли нам приблизиться к осуществлению нашего самого заветного желания — чтобы Милаша начала ходить! Очень сложно выразить наши чувства, ведь вы сделали для нас такое чудо! Когда нам прислали письмо из Америки с датой операции, мы не верили, что такую сумму можно успеть собрать в срок, но благодаря вам мечта превратилась в реальность! После хирургического вмешательства мы еще месяц будем жить в США и проходить послеоперационный курс реабилитации. Дочка заново будет учиться вставать на ножки, ходить за ручку, ведь мышцы, которые останутся после того, как уйдет спастика, станут слабыми".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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