Зрители ТВЦ помогли собрать средства для лечения Оли Стариковой

Это более 12 миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение двухлетней Оли Стариковой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У девочки очень редкий и тяжёлый диагноз - первичный иммунодефицит: аутовоспалительный синдром. При малейшей инфекции её иммунитет работает "наоборот" - против собственного организма. Врачи долго пытались подобрать терапию и вот, наконец, нашли необходимый препарат. От этого лекарства зависит жизнь маленькой Оли. Но стоит он более 12 миллионов рублей. Родителям маленькой Оли просто негде взять такую сумму. Собрать нужную сумму помогли зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Оли:

"Я хочу выразить огромную благодарность и глубокую признательность всем, кто помог собрать эту неподъемную для нашей семьи сумму! Несмотря на сложную обстановку в мире, вы протянули руку помощи в нашей беде. Только благодаря вам мы сможем продолжить необходимое в данный момент лечение дорогостоящими препаратами, которые позволяют Олечке вести обычный образ жизни, насколько это возможно при ее заболевании".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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