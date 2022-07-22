Россиянам назвали продукты и упражнения для повышения активности мозга

22 июля отмечается Всемирный день мозга

Для поддержания активной работы головного мозга следует включить в рацион яйца, говядину, темный шоколад и авокадо. Кроме того, важно сохранять умственную активность. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры нервных болезней и нейрохирургии клиники нервных болезней Первого МГМУ имени Сеченова Виолетта Толмачева.

22 июля, когда отмечается Всемирный день мозга, Толмачева напомнила, что еда должна быть сбалансированной, а в рационе присутствовать достаточное количество всех продуктов. Полезны для мозга полиненасыщенные жирные кислоты, их можно найти в рыбе и морепродуктах, и антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае и во фруктах.

Благоприятно воздействует на мозг белковая пища, так как при дефиците белка наступает торможение мозговой деятельности. Для полноценной работы мозга особенно хороши говядина и яйца. Полезны также авокадо и темный шоколад.

В качестве зарядки для мозга можно делать упражнения, которые задействуют сразу оба полушария. Например, привычные действия, которые правша выполнял правой рукой, начать делать левой рукой: брать столовые приборы, чистить зубы, что-то открывать, писать.

Полезно изучать что-то новое: учить стихи, языки, осваивать новые и смежные профессии, а для пожилых людей — новые программы на гаджетах. Решение простых арифметических задач тоже будет полезным, цитирует эксперта АГН "Москва".

С помощью еды можно не только влиять на состояние здоровья, но и улучшить настроение. Врач-диетолог Александр Андреев назвал пять продуктов, которые помогут поднять тонус.

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