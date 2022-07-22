Собянин: в Москве вырос уровень финансовой грамотности

В столице проводят образовательные проекты для школьников, студентов и педагогов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в столице ведут работу по повышению финансовой грамотности.

"За последние годы уровень финансовой грамотности в столице, по статистике, существенно вырос. Поэтому будем продолжать эту работу", - сообщил он.

На портале "Открытый бюджет города Москвы" доступно рассказывают о том, из каких доходов складывается городская казна и на какие цели направляют бюджетные средства. Там же можно познакомиться и с обучающими интерактивными материалами.

"Ежегодно организуем Фестиваль финансовой грамотности и районные мероприятия, где жители могут узнать, как правильно сохранить свои сбережения, планировать семейный бюджет или получить налоговый вычет. Особое внимание уделяем защите от мошеннических схем, жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди. Проводим образовательные проекты для школьников, студентов и педагогов", - написал мэр в VK.

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