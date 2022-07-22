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Источник раскрыл параметры коридора для вывоза украинского зерна

12:00
  • пятница
  • 22 июля 2022

Предполагается, что коридор откроется в ближайшее время

Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море откроется в ближайшее время. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле.
Соглашение об экспорте зерна может быть подписано уже в пятницу

По словам источника, коридор может открыться в ближайшие недели, стороны получили гарантии по этому вопросу.

Ожидается, что соблюдение правил безопасности при движении кораблей по выделенным коридорам будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, которая уже готова к работе. Турция получила гарантии, что договоренности не станут прикрытием для реализации военных целей.

Нарушение выработанных условий приведет к катастрофе, стороны переговорного процесса это понимают, цитирует источник РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает, что ситуация на Украине является причиной глобального продовольственного кризиса, однако готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. Москва готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который "не просто зреет, а который уже созрел во всем мире".

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