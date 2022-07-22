ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, авиаотрасль и нового посла

11:43
  • пятница
  • 22 июля 2022

Президент Белоруссии выразил благодарность за поддержку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин и Лукашенко обсудили калининградский транзит

Главы государств обсудили внутреннюю и внешнюю повестку, в частности, проекты по импортозамещению и развитие авиационной отрасли, сообщает агентство "БелТА".

"Глава белорусского государства в свою очередь поблагодарил коллегу за поддержку национального авиаперевозчика", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Также Путин и Лукашенко согласовали нового белорусского посла в России. На место Владимира Семашко назначен заместитель главы администрации президента республики Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции.

Отдельно Путин проинформировал Лукашенко о состоявшихся переговорах в Тегеране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.