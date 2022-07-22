Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, авиаотрасль и нового посла

Президент Белоруссии выразил благодарность за поддержку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Главы государств обсудили внутреннюю и внешнюю повестку, в частности, проекты по импортозамещению и развитие авиационной отрасли, сообщает агентство "БелТА".

"Глава белорусского государства в свою очередь поблагодарил коллегу за поддержку национального авиаперевозчика", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Также Путин и Лукашенко согласовали нового белорусского посла в России. На место Владимира Семашко назначен заместитель главы администрации президента республики Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции.

Отдельно Путин проинформировал Лукашенко о состоявшихся переговорах в Тегеране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"