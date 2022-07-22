Путин поручил отменить большинство плановых проверок компаний

Это связано с реформой контрольно-надзорной деятельности

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству к 15 октября 2022 года обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности.

Этот этап предусматривает отмену проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

Наряду с этим российский лидер поручил правительству и Верховному суду РФ до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, сообщает "Интерфакс".

Предложение отменить плановые проверки бизнеса прозвучало в июне. Глава государства во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022 призвал полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда. При этом президент предложил подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.

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