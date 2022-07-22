Российские военные уничтожили 300 националистов в Краматорске

Пункт дислокации нацформирования "Черная сотня" уничтожен

Минобороны России провело ежедневный брифинг о ходе СВО. Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, российские военные уничтожили пункт дислокации нацформирования "Черная сотня", развернутый в школе Краматорска. В результате было ликвидировано до 300 националистов.

Кроме этого, Россия уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве - потери украинской армии составили до 30 человек.

"Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", – говорится в сводке МО.

За сутки поражено шесть пунктов управления, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

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