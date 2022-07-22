Крупнейший порт Европы закрылся для России

Перевозки в обратном направлении прекратились

Порт нидерландского Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из неё. Это крупнейший порт в Европе.

В частности, речь идет об угле, сырой нефти, нефтепродуктах и СПГ. В последние месяцы в ожидании санкций ЕС по углю и нефти импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ сократился, компании все чаще импортируют из других стран.

"Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились", - говорится в заявлении порта.

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