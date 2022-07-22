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Доверие Владимиру Путину высказали 81,1% россиян

12:36
  • пятница
  • 22 июля 2022

ВЦИОМ проводит еженедельный мониторинг

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 81,1% участников еженедельного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проходил с 11 по 17 июля 2022 года.

Показатель одобрения деятельности главы государства с 11 по 17 июля 2022 года составил 78,1%, выяснили социологи.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра России Михаила Мишустина и федерального правительства за последнюю неделю составили 52,4% и 52,4% соответственно. Доверяют Михаилу Мишустину 62,4% респондентов, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что среди жителей России 72% граждан скорее поддерживают решение провести специальную военную операцию по защите республик Донбасса, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%. 

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