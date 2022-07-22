Зерновое соглашение от России подпишет Шойгу

Министр отправился в Турцию

Соглашение по вывозу украинского зерна от Турции и России подпишут главы министерств обороны. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили информированные источники в Стамбуле.

Российский министр обороны Сергей Шойгу направляется в Стамбул, где проводятся переговоры и будет подписан итоговый документ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На первом этапе предполагается, что благодаря соглашению будут разблокированы около 80 судов с продовольствием, которые находятся в украинских портах.

Источники полагают, что это позволит в ближайшие недели после запуска данного механизма доставить на мировые рынки порядка 25 млн тонн зерна, сообщает ТАСС.

Переговоры в Стамбуле между Россией, Украиной и Турцией по вывозу украинского зерна проводились между военными делегациями. Также в переговорах участвуют представители ООН. Ожидается, что итоговое соглашение сторон будет подписано 22 июля в 16:30.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"