ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зерновое соглашение от России подпишет Шойгу

12:56
  • пятница
  • 22 июля 2022

Министр отправился в Турцию

Соглашение по вывозу украинского зерна от Турции и России подпишут главы министерств обороны. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили информированные источники в Стамбуле.

Источник раскрыл параметры коридора для вывоза украинского зерна
Соглашение об экспорте зерна может быть подписано уже в пятницу

Российский министр обороны Сергей Шойгу направляется в Стамбул, где проводятся переговоры и будет подписан итоговый документ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На первом этапе предполагается, что благодаря соглашению будут разблокированы около 80 судов с продовольствием, которые находятся в украинских портах.

Источники полагают, что это позволит в ближайшие недели после запуска данного механизма доставить на мировые рынки порядка 25 млн тонн зерна, сообщает ТАСС.

Переговоры в Стамбуле между Россией, Украиной и Турцией по вывозу украинского зерна проводились между военными делегациями. Также в переговорах участвуют представители ООН. Ожидается, что итоговое соглашение сторон будет подписано 22 июля в 16:30.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.