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Бочкарев: На четырех маршрутах МЦД строятся и реконструируются 23 станции

12:31
  • пятница
  • 22 июля 2022

Только на МЦД-4 работы ведутся на 13 станциях

23 станции строятся и реконструируются на четырех маршрутах Московских центральных диаметров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, на МЦД-1 строится новая станция "Петровско-Разумовская", еще три платформы реконструируются. На МЦД-2 возводится новая платформа "Марьина Роща", а платформу станции "Москва-Товарная" перенесут для объединения со станцией "Серп и Молот" МЦД-4, в результате чего будет создан транспортно-пересадочный узел.

На перспективном МЦД-3 реконструируются четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах.

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