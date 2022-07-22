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На депутата Пирогову завели уголовное дело о "фейках" про армию

12:51
  • пятница
  • 22 июля 2022

Спустя 40 минут после поручения Бастрыкина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой из-за твита про российскую армию.

Дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России" завели спустя 40 минут после поручения главы СКР Александра Бастрыкина.

Поводом для проверки стал комментарий Пироговой в одной из социальных сетей под публикацией о похоронах российских военных: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", - написала депутат.

Спустя время она удалила комментарий, объяснив, что он оказался "слишком эмоциональным".

Пирогову задержали вечером 21 июля после благотворительного аукциона. Ее доставили в отдел полиции, где на нее составили административный протокол. Тогда же стало известно, что депутат находится на четвертом месяце беременности. Ночью Пирогову отпустили из полиции.

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