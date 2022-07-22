Пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка идет на поправку

Ее перевели из реанимации в обычную палату

Одна обезьяна и два уголовных дела. В Подмосковье примат напал на девочку. В результате ребёнок с множеством травм попал в реанимацию. Оказалось, животное сбежало с соседнего участка, где владельцы устроили настоящий мини-зоопарк.

Женщина в вишнёвом Lexus хладнокровно покидает территорию частного дома и уезжает, не сказав журналистам ни слова. Предположительно, это хозяйка домашнего зоопарка под Мытищами, из которого накануне сбежала обезьяна и покусала двухлетнюю девочку. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как зверь набрасывается на ребёнка, впиваясь зубами в руку. Дети постарше разбегаются. Обезьяна опрокидывает маленькую девочку на землю. Появляется женщина, пытается оттащить животное, но оно продолжает разъярённо атаковать, пока на помощь не приходит мужчина. Как стало известно этим утром, девочку прооперировали, и она всю ночь провела в реанимации. Сейчас угрозы её жизни нет.

"Навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идёт на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату. Врачи уверены: всё будет хорошо. Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но сейчас всё самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам уполномоченного по правам ребёнка, семья - беженцы из ЛНР, остановились у друзей в деревне Терпигорьево.

"Мы со своей стороны будем, конечно, добиваться ответственности для владельца частного зоопарка. Насколько я понимаю, это всё на нелегальной основе происходит. Поэтому мы будем добиваться и ответственности, и, конечно, получения семьёй компенсации за вот такой трагичный случай, за ущерб, который животное нанесло ребёнку", - говорит Мишонова.

Как рассказывают соседи, на территории частного участка живут ещё несколько собак агрессивных пород, павлины, лебеди и другие обезьяны. Главные вопросы: было ли у владельцев разрешение на содержание диких животных и почему одно из них сбежало?

Очень много претензий и у зоозащитников. Почему обезьяна напала на ребёнка? Как за ней ухаживали? Проверял ли кто-то её здоровье и делал ли прививки?

"Сама по себе порода чёрный мангобей в принципе не агрессивная. Здесь винить животное нельзя, однозначно вина ложится на владельца животного. Эта история ещё раз показывает, что не стоит заводить себе экзотическое животное, если ты не можешь позволить себе должное содержание, уход за ним и безопасность для всех окружающих", - говорит начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Разбирательства по этому делу уже идут. Сейчас им занимается Следственный комитет, скоро должна пройти судебно-медицинская экспертиза.

"По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, организованном жительницей деревни Терпигорьево. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к произошедшему", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

А пока Следственный комитет завёл уголовное дело и о халатности должностных лиц, которые должны были следить за частным зоопарком.

Ксения Игнатова, Станислав Ильин и Илья Орлов. "ТВ Центр".

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