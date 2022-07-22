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Джаз в "Москвариуме" и выставка о Тарковском: куда пойти на выходных в Москве

15:25
  • пятница
  • 22 июля 2022

Москва превратилась в "Город цветов", но это не всё, что она подготовила

Вселенная Андрея Тарковского: его фильмы, любимые актёры и он сам – улыбающийся, среди родных и друзей. Все фотоснимки - из семейных альбомов. Их очень редко показывают.

"Это уникальные фотографии со съемок всех фильмов, которые сделаны разными фотографами, но которые дают представление о съемочном процессе, и о том, как выбирался кадр", - рассказала куратор выставки Алина Корень.

На выставке звучит голос Тарковского. Есть и его личные вещи. Рабочие стол и кресло стали частью инсталляции.

"При входе - мольберт и картина "Сталкера". Это картина, которую он нарисовал, когда готовился к фильму "Сталкер", - заявил Дмитрий Клепацкий, соавтор выставки.

И Маяковского тоже можно будет увидеть в кино! Фильм "Барышня и хулиган", где он в главной роли, покажут на ВДНХ. Там на пяти площадках пройдет "Маяковский Фест". Вспомнят вдохновлявших его женщин, прочитают лекцию о Маяковском-моднике, а он всегда был безупречно одет! И, конечно же, прозвучат его бессмертные стихи, ломающие все классические каноны.

Нарния, Норд и Ная - самые музыкальные в мире косатки. В пятницу будут слушать джаз. "Москвариум" продолжает традицию необычных концертов.

Это возможность не только послушать живую музыку, но и погрузиться в атмосферу ночного аквариума. Джазменов благодаря специальным колонкам хорошо слышно в любом зале. Концерты проходят под контролем ихтиологов, ветеринаров и не мешают обитателям "Москвариума". Косатки, кстати, и сами великолепные артисты - выступают в шоу и давно привыкли к публике и музыке.

"Являются одними из главных слушателей, потому что они обладают уникальным чувством вкуса, и когда они слышат живой красивый звук, они всегда приплывают, взаимодействуют вместе с артистами, взаимодействуют с гостями", - заявила Екатерина Капустянская, руководитель отдела событийного маркетинга "Москвариума".

Есть повод отправиться и на Северный речной вокзал. Там ждут любителей водного экстрима на международных соревнованиях по вейксёрфингу. Поймать пусть и не океанскую, а искусственную волну смогут как профи, так и юниоры. Для тех, кто соревноваться не рискнёт,обещают большую развлекательную программу на берегу.

Красные маки и русское поле. Почти тысяча квадратных метров буквально у стен Кремля. Можно гулять, фотографироваться. В Москве стартовал фестиваль "Цветочный джем". В переходе от Площади Революции к Манежной - одна из самых необычных площадок. Золотистая солома, из которой сделаны импровизированные лавочки, прибыла из Крыма, это единственный регион, где уже закончилась уборочная страда. А сам злак - экспериментальный, называется - тритикале, сорт "Немчиновский".

"Это скрещенная рожь и пшеница, получился злак высокий, очень красивый, очень стойкий к погодным условиям", - заявила дизайнер Ирина Сухотина.

Ученые считают - этот злак накормит когда-нибудь весь мир. Урожайность у него колоссальная - до двухсот тонн с гектара. Все растения привезены в Москву с корневой системой, поэтому поле у стен Кремля будет созревать на глазах у публики до самого дня города. И вдохновлять на творчество!

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, Дмитрий Панов и Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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