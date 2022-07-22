Пьяный отец посадил ребенка за руль и избил после ДТП

Инцидент попал на видео

Следственный комитет Подмосковья подключился к поиску мужчины, который избил свою малолетнюю дочь за то, что она устроила ДТП.

Это видео облетело сегодня весь интернет. Зафиксирована только развязка драмы, а то, что ей предшествовало, описывают очевидцы. По их словам, отец отдыхал на улице - кто-то даже утверждает, что с пивом, а дочь сидела за рулем работающей машины. Но неожиданно девочка включила передачу, машина тронулась и врезалась в другую иномарку. Ребенок выбрался из машины и сразу получил удар наотмашь от отца. Теперь этим делом занимаются полиция, Следственный комитет и прокуратура.

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