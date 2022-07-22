ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пьяный отец посадил ребенка за руль и избил после ДТП

15:16
  • пятница
  • 22 июля 2022

Инцидент попал на видео

Следственный комитет Подмосковья подключился к поиску мужчины, который избил свою малолетнюю дочь за то, что она устроила ДТП.

Это видео облетело сегодня весь интернет. Зафиксирована только развязка драмы, а то, что ей предшествовало, описывают очевидцы. По их словам, отец отдыхал на улице - кто-то даже утверждает, что с пивом, а дочь сидела за рулем работающей машины. Но неожиданно девочка включила передачу, машина тронулась и врезалась в другую иномарку. Ребенок выбрался из машины и сразу получил удар наотмашь от отца. Теперь этим делом занимаются полиция, Следственный комитет и прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Отец ударил дочь из-за ДТП
Отец ударил дочь из-за ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.