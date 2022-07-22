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В Большом театре ищут главного дирижера

15:24
  • пятница
  • 22 июля 2022

Пока музыкальное руководство театром осуществляет директор Владимир Урин

В Большом театре ищут главного дирижёра. Пока ни один кандидат не соответствует высоким требованиям. Об этом сегодня сообщил директор театра Владимир Урин. По его словам, у руководителя оркестра такой труппы должен быть серьёзный авторитет, как у зрителей, так и у артистов. Пока музыкальное руководство театром осуществляет сам Урин.

Что касается репертуара, то постановки "Саломея" и "Лоэнгрин", созданные в сотрудничестве с "Метрополитен Опера", сохранят. В новом сезоне будут и премьеры. В декабре представят оперу Рубинштейна "Демон", где будут заняты молодые артисты. А на исторической сцене уже весной меломанов ждёт настоящий подарок - опера Верди "Трубадур".

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