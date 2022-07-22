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Участок БКЛ метро от "Савеловской" до "Петровского парка" закроют на месяц

15:07
  • пятница
  • 22 июля 2022

Поезда не будут ходить с 23 июля по 22 августа

В субботу перестанут ходить поезда между станциями БКЛ "Савёловская" и "Петровский парк". Там будут присоединять строящийся участок от "Электрозаводской" до "Савёловской". Потерпеть нужно совсем немного - до 22 августа. Зато после открытия новых станций перемещаться между соседними районами можно будет в два раза быстрее! Пассажирам предлагают временно перестроить маршруты через Кольцевую линию или воспользоваться электробусом номер 42.

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