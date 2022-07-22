Движение в центре Москвы ограничат из-за велозаезда

Нельзя будет проехать от дома 10 по Пресненской набережной до Краснопресненской набережной

Автомобилистов в эти выходные тоже ждут изменения, правда, только на один день. Завтра в Москве пройдет большой велозаезд. По всему маршруту спортсменов - в центре Москвы и на западе города - перекроют движение. Так, с половины второго ночи до 9 вечера нельзя будет проехать по участку от дома номер 5 по Крылатской улице до пересечения с Нижними Мневниками. А с 7 утра до 10:30 закроют участок от дома 10 по Пресненской набережной до Краснопресненской набережной.

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