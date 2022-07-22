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В затопленном Северо-Курильске введен режим ЧС

14:49
  • пятница
  • 22 июля 2022

Из-за мощных ливней из берегов вышла река

Северо-Курильск борется с наводнением. Из-за мощных ливней, которые не прекращаются уже несколько дней, из берегов вышла река. Бурные потоки воды хлынули на улицы и во дворы. Затоплены дороги и подвалы домов, повреждены мосты. Введён режим ЧС. Задействованы все экстренные службы. Аварийные бригады привлекают дополнительную технику и оборудование, чтобы расчистить и укрепить берега реки.

Стихия обрушилась и на Мордовию. Под Саранском пронёсся разрушительный смерч. Образовались сразу две чёрные воронки - одна за другой. Вихревые потоки поднимали на большую высоту тяжелые конструкции.

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