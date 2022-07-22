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Песков рассказал, что ждет новых членов списка недружественных стран

13:17
  • пятница
  • 22 июля 2022

Москва включила в перечень еще пять стран

Попадание в список недружественных стран влечет понижение уровня контактов таких государств с Россией. Об этом в пятницу. 22 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как отметил официальный представитель Кремля, нельзя исключать новых последствий для стран, попавших в список недружественных Российской Федерации, причем "связано это — очень просто — с недружественными проявлениями этих государств".

В частности, включение новых стран в список недружественных может повлечь за собой ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Также "возможны и другие последствия для этих стран, безусловно".

Песков напомнил, что "это вопрос правительства, именно оно принимает такое решение", сообщает ТАСС.

Ранее 22 июля правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, пополнив его еще пятью странами: Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В кабмине подчеркнули, что список недружественных стран может дополнительно расширяться.

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