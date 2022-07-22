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Кремль ответил на упреки в адрес Москвы из-за турбины для "Северного потока"

13:44
  • пятница
  • 22 июля 2022

Агрегат долго не возвращали из ремонта, мотивируя это санкциями

Любые упреки в адрес самой России в ситуации с задержкой возврата ей турбины для "Северного потока" являются безосновательными. Об этом в пятницу. 22 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как отметил официальный представитель Кремля, по состоянию на 20 июля Москва не получала ни юридической, ни технологической, ни какой-либо иной документации по этой турбине.

Поэтому любые упреки в адрес Москвы абсолютно безосновательны, "в данном случае это какие-то неправильные источники, заявил Песков.

За разъяснениями пресс-секретарь президента призвал "обращаться в этой истории к первоисточнику, компании "Газпром", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что агрегат требовал планового ремонта, но его не возвращали "из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens". Президент заявил, что Оттава не хотела отдавать турбину для "Северного потока" не из-за спецоперации России по защите республик Донбасса и введенных из-за этого рестрикций, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ и "планирует осваивать европейский рынок".

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