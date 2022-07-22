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В АТОР рассказали, как отразится на туризме россиян расширение списка недружественных стран

13:46
  • пятница
  • 22 июля 2022

22 июля правительство пополнило перечень

Попадание Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии в список недружественных России стран не повлияет на туризм.

Россияне смогут ездить в вышеперечисленные страны без каких-либо проблем, сообщил ТАСС вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"С точки зрения сложившейся практики можно сказать, что попадание той или иной страны в недружественный список не накладывает никаких ограничений - ни на поездки туда, ни на продажи туров", - подчеркнул он.

Ранее правительство расширило перечень недружественных государств, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. В Кремле отметили, что включение стран в этот список повлечет для них понижение уровня контактов.

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