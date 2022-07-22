Центробанк снизил ключевую ставку до 8%

Такое решение принял совет директоров регулятора

Банк России в пятницу, 22 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Решение объясняется тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно сократились, достигнув уровня весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем ЦБ предполагал в июне.

Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. ЦБ намерен также оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщается на официальном сайте регулятора.

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