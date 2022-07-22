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Шольц объявил Россию ненадежным поставщиком газа

14:42
  • пятница
  • 22 июля 2022

Берлин решил перестраховаться

Россия как поставщик природного газа является для Европы ненадежным партнером, полагаться на поставки из Москвы не стоит. Такое мнение в пятницу, 22 июля, сделал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
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Политик заявил, что "технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России", хотя "есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, "Ямал" или "Северный поток".

Заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, "неубедительны", по этой причине Берлин предпочитает перестраховываться., цитирует Шольца ТАСС.

Ранее заместитель Шольца и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что энергозависимость Европы от России не должна привести к запуску трубопровода "Северный поток-2", это было бы равносильно поднятию белого флага. По мнению германского политика, запуск трубопровода "категорически невозможен", Европа не может допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась.

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