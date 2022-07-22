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В Крыму задержали планировавшего диверсии на Украине петербуржца

14:13
  • пятница
  • 22 июля 2022

Возбуждено дело по статье о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании

Управление ФСБ по республике Крым и городу Севастополю сообщило о задержании 35-летнего жителя Санкт-Петербурга.

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"Он намеревался незаконно пересечь госграницу России для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины", - уточняется в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Выяснилось, что злоумышленник уволился с работы, прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки, поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины. В дальнейшем он планировал принять участие в акциях диверсионно-террористического характера против Вооруженных сил России и мирного населения.

Возбуждено дело по статье о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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